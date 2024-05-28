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Макрон поддержал удары Киева западным оружием по российским военным объектам
Об этом президент Франции заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею разрешить Киеву наносить удары западным оружием по российским военным объектам. Об этом пишет ТАСС.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.