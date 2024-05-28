Госдума приняла закон, позволяющий россиянам самим продавать ипотечные квартиры

В настоящее время, чтобы продать квартиру, которая находится в ипотеке, нужно согласие от банка.

Госдума приняла закон, позволяющий россиянам самим продавать ипотечные квартиры. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что теперь право на продажу будет предоставляться независимо от размера кредита.

В настоящее время, чтобы продать квартиру, которая находится в ипотеке, нужно согласие от банка.

После вступления закона в силу достаточно просто подать заявление.