Героя мема про «вкусный борщ», жившего в Шацке, задержали в Таиланде

Никита Литвинков находится в миграционной тюрьме в Паттайи.

Звезду «нижнего интернета» и героя мема про «вкусный борщ» Никиту Литвинкова задержали в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Источник, сославшись на друзей Литвинкова, рассказал, что он находится в миграционной тюрьме Паттайи. Причина задержания — просроченная виза. Однако в публикации отмечается, что он в Таиланде регулярно нарушал местные законы.

Никита Литвинков стал известен в конце 2000-ых как герой мема про «вкусный борщ». В школе города Королев журналисты сняли интервью, в котором ученик рассказывал про питание в учреждении. Видео стало вирусным. В 2020 году стало известно, что повзрослевший герой мема жил в Шацке Рязанской области и работал концертмейстером в колледже культуры.