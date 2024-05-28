Газопроводы подведены к границам более 8,6 тысяч домовладений в Рязанской области

«Газпром газораспределение Рязанская область» продолжает работы по догазификации региона: в рамках программы газопроводы построены к границам более 8,6 тысч участков.

Общее количество заявок на подключение, принятых от жителей области, превысило 9,8 тысяч, 98% из них переведены договоры. Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа: на данный момент выполнено порядка 5,3 тысячи.

Программа догазификации предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования.

На сегодняшний день воспользовались льготой 285 потребителей.

Субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.