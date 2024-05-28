FT: Западные компании начали пересматривать решение об уходе из России

По данным издания, уход с российского рынка предполагает продажу своих предприятий в срочном порядке по невыгодным ценникам. Уценка может составить до 90%.

Западные компании начали пересматривать решение об уходе из России. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на руководителей компаний.

По данным издания, уход с российского рынка предполагает продажу своих предприятий в срочном порядке по невыгодным ценникам. Уценка может составить до 90%.

«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Однако в настроениях произошло заметное изменение», — говорится в материале.