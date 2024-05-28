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Bild: ВСУ использовали систему Patriot без ведома стран Запада

ВСУ использовали систему ПВО Patriot как минимум один раз вопреки договоренностям со странами Запада. Об этом сообщил портал Bild со ссылкой на источники.

«По нашей информации, украинская армия сама, активно, как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция — гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставлять ракеты для ПВО, если такой инцидент повторится», — уточняется в публикации. При этом информации о том, как именно использована система, нет.