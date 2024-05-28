15-летняя рязанка приняла участие в шоу «Кондитер. Дети» на «Пятнице!»

Она принесла бисквитный торт с клубникой, начинкой из мангового мусса и клубничного мармелада.

15-летняя рязанка приняла участие в шоу «Кондитер.Дети» на «Пятнице!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что в новом сезоне будут соревноваться дети и подростки от девяти лет.

Среди претендентов на победу оказалась 15-летняя Ксения Харламова из Рязани.

Она принесла бисквитный торт с клубникой, начинкой из мангового мусса и клубничного мармелада.

Выпуск шоу выйдет во вторник, 28 мая, в 19:00 на телеканале «Пятница!».