Жителя Ряжского района осудили за серию краж

Мужчину приговорили к реальному сроку.

Жителя Ряжского района осудили за серию краж. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в декабре 2022 году. Мужчина находился в гостях у знакомых и выпивал. Он воспользовался омментом, когда хозяин дома уснул, и забрал его телефон. Имущество ряжец продал, а деньги потратил на алкоголь и еду. Схожим образом он украл в январе 2024 года планшет, принадлежавший местному жителю.

В январе, феврале 2023 года под предлогом совершения звонка преступник похитил мобильные телефоны у 30-летней женщины и 35-летнего мужчины.

Ряжца приговорили к двум годам и четырем месяцам отбывания наказания в колонии общего режима.