Жительница Сараевского района перевела мошенникам более миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Жительница Сараевского района перевела мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что 59-летняя женщина поддалась на телефонные уговоры псевдосотрудника «Росфинмониторинга». На протяжении недели она общалась по телефону и через Telegram с мошенниками. Поверив, что ее счета заблокируют, она перевела деньги на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. «Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Ухоловского района», — указано в публикации.