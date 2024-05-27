Жителей Рязанской области предупредили о сохранении высокой пожарной опасности
По данным МЧС, в период с 28 по 31 мая 2024 года в большинстве районов Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).
Жителей Рязанской области предупредили о сохранении высокой пожарной опасности. Метеопредупреждение появилось на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным МЧС, в период с 28 по 31 мая 2024 года в большинстве районов Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).
Ранее рязанцев предупреждали о высокой пожарной опасности до 27 мая.