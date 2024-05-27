Во вторник на участке трассы М-5 в Рязанской области перекроют движение транспорта

Движение закроют из-за работ по натяжению проводов ЛЭП.

Во вторник на участке трассы М-5 «Урал» в Рязанской области перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Во вторник, 28 мая, с 06:00 до 08:00 на 419 км трассы М-5 «Урал» в Сасовском районе на границе с Республикой Мордовия перекроют движение транспорта в обе стороны.

Движение закроют из-за работ по натяжению проводов ЛЭП.