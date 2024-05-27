В зоне СВО погиб 52-летний житель Сараев Руслан Малышев

В зоне СВО мужчина находился с 2024 года.

В зоне СВО погиб 52-летний житель Сараев. Об этом сообщил глава администрации района на своей странице «Вконтакте».

Руслан Малышев погиб 15 мая при исполнении воинского долга. В зоне СВО мужчина находился с 2024 года.

Малышев родился в Сараях 13 декабря 1971 года. Учился в Казинской школе, получил профессию в Сараевском ПТУ. После служил в армии во Владивостоке и работал там до 2011 года. Позже он вернулся в Сараи и работал водителем.

«Выражаю искренние соболезнования маме героя — Галине Ильиничне, его родственникам и друзьям. Руслан всегда будет служить примером мужественного, честного и отзывчивого человека. В памяти земляков он останется надежным товарищем, верным другом, заботливым сыном», — отметил глава Сараевского района.