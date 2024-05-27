В Ульяновской области мужчина погиб, схватив электрический провод
В Ульяновской области мужчина погиб, схватив электрический провод. Об этом сообщил портал
Трагедия случилась 23 мая около дома в селе Подлесно-Мордовский Юрткуль. 65-летний мужчина, думая, что отключил электричество, схватил провод — он оказался под напряжением. Сельчанин погиб.
Предварительно выяснилось, что он хотел самостоятельно провести дополнительный электрический провод.
«Обстоятельства смерти выясняются, проводится проверка», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Ульяновской области Евгений Словцов.