В Ульяновской области мужчина погиб, схватив электрический провод

В Ульяновской области мужчина погиб, схватив электрический провод. Об этом сообщил портал Ulpravda.ru .

Трагедия случилась 23 мая около дома в селе Подлесно-Мордовский Юрткуль. 65-летний мужчина, думая, что отключил электричество, схватил провод — он оказался под напряжением. Сельчанин погиб.

Предварительно выяснилось, что он хотел самостоятельно провести дополнительный электрический провод.

«Обстоятельства смерти выясняются, проводится проверка», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Ульяновской области Евгений Словцов.