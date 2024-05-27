В Сараевском районе осудили мужчину за хранение наркотиков

Общая масса найденной марихуаны — 681,29 грамма.

В Сараевском районе осудили мужчину за хранение наркотиков. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Райсуд установил, что 38-летний подсудимый был наркозависимым. В августе 2023 года он нарвал на брошенном участке дикорастущую коноплю, высушил ее и оставил на хранение в надворной постройке. Затем он измельчил листья, разделил на несколько частей и упаковал. Общая масса марихуаны — 681,29 грамма.

Полицейские нашли тайники, из которых изъяли свертки с наркотиком.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.