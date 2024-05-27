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В Рязани в пошивочном цеху трудились нелегальные мигранты
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские нашли цех, где трудились нелегальные мигранты. Об этом сообщило региональное УМВД.

Противоправную деятельность 62-летнего предпринимателя-уроженца одной из стран Закавказья пресекли сотрудники УУР УМВД России по Рязанской области и ОМВД России по Московскому району Рязани совместно с сотрудниками УФСБ при силовой поддержке ОМОН регионального Управления Росгвардии.

Оперативники провели обследование в особняке в Канищеве. На втором этаже был организован цех по пошиву одежды. На производстве работали 17 мигрантов. Установлено, что девять иностранок не имели трудовых патентов, а четверо находились в РФ нелегально.

«В отношении гражданок одной из стран Средней Азии составлены четыре административных протокола по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории РФ» и 9 административных протоколов по части 1 статьи 18.10 КоАП «осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без разрешения на работу», — указано в публикации.

На предпринимателя завели уголовное дело. Также на него составили девять административных протоколов.