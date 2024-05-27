В Рязани спасли выводок утят, который провалился под крышку люка

Волонтеры ищут маму птенцов.

В Рязани спасли выводок утят, который провалился под крышку люка. Об этом в понедельник, 27 мая, написал префект Советского района Рязани Михаил Палачев на своей странице ВКонтакте.

На улице Лево-Лыбедской птенцы провалились в отверстия крышки. Прохожий заснял утку, которая пыталась их достать и разместил видео в соцсетях.

«Утят из коллектора ливневой канализации спасли совместно с волонтёрами и сотрудниками МКУ „Управление по делам ГОЧС“ города Рязани. Сейчас утятам уже ничего не угрожает, птенцы в порядке. Они вернутся к маме, как только её отыщут», — поделился Палачев.