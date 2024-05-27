Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
22°
Срд, 29
23°
Чтв, 30
24°
ЦБ USD 88.69 -1.01 28/05
ЦБ EUR 96.3 -0.8 28/05
Нал. USD 85.50 / 99.00 27/05 18:30
Нал. EUR 93.20 / 115.00 27/05 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
2 971
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
14 033
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
5 166
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
15 065
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани состоялась проверка детских лагерей перед началом летнего отдыха
Базы отдыха оснащены круглосуточным видеонаблюдением, кнопками тревожной сигнализации, системой автоматической пожарной сигнализации и звуковыми маяками о местонахождении главного входа.

В Рязани состоялась проверка детских лагерей перед началом летнего отдыха. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Комиссия в составе председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, депутатов, представителей администрации города Рязани и общественности осмотрела находящиеся в Солотче лагеря детского отдыха «Смена» и «Сказка», которые подготовлены к летнему сезону.

Комиссия прошла по территориям, осмотрела все помещения, как жилые, так и хозяйственные, проверила готовность учреждений принять детей.

В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» проведены работы в лагере «Сказка»: капитальный ремонт двух дач, хозблока и навеса эстрады, благоустройство территории. Приобретено оборудование, мебель и мягкий инвентарь.

В лагере «Смена» проведен капитальный ремонт медблока, косметический ремонт всех помещений, выполнены работы по благоустройству территории и оснащению лагеря оборудованием.

На базах отдыха имеется круглосуточное видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, оборудованы системы автоматической пожарной сигнализации, установлены звуковые маяки о местонахождении главного входа. Все системы обслуживаются специализированными организациями на постоянной основе. Охрана будет осуществляться силами ООО ЧОП «ОП «ВРВ-Легион».

В течение летней оздоровительной кампании 2024 года в лагерях «Сказка» и «Смена» отдохнут 1 555 детей.