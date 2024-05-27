В Рязани состоялась проверка детских лагерей перед началом летнего отдыха

Базы отдыха оснащены круглосуточным видеонаблюдением, кнопками тревожной сигнализации, системой автоматической пожарной сигнализации и звуковыми маяками о местонахождении главного входа.

В Рязани состоялась проверка детских лагерей перед началом летнего отдыха. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Комиссия в составе председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, депутатов, представителей администрации города Рязани и общественности осмотрела находящиеся в Солотче лагеря детского отдыха «Смена» и «Сказка», которые подготовлены к летнему сезону.

Комиссия прошла по территориям, осмотрела все помещения, как жилые, так и хозяйственные, проверила готовность учреждений принять детей.

В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» проведены работы в лагере «Сказка»: капитальный ремонт двух дач, хозблока и навеса эстрады, благоустройство территории. Приобретено оборудование, мебель и мягкий инвентарь.

В лагере «Смена» проведен капитальный ремонт медблока, косметический ремонт всех помещений, выполнены работы по благоустройству территории и оснащению лагеря оборудованием.

На базах отдыха имеется круглосуточное видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, оборудованы системы автоматической пожарной сигнализации, установлены звуковые маяки о местонахождении главного входа. Все системы обслуживаются специализированными организациями на постоянной основе. Охрана будет осуществляться силами ООО ЧОП «ОП «ВРВ-Легион».

В течение летней оздоровительной кампании 2024 года в лагерях «Сказка» и «Смена» отдохнут 1 555 детей.