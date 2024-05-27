В российских регионах выросло количество заказов продуктов онлайн

В первом квартале 2024 года рынок e-grocery вырос на 55% в годовом выражении до 310 млрд рублей.

В российских регионах выросло количество заказов продуктов онлайн. Об этом в понедельник, 27 мая написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Infoline.

В первом квартале 2024 года рынок e-grocery вырос на 55% в годовом выражении до 310 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что в начале года наметился тренд на опережающее развитие онлайн-торговли продуктами в регионах по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом.

Крупные игроки сегмента наращивают присутствие в регионах из-за замедления роста рынка в столичных агломерациях.

Особенно заметен рост e-grocery в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих макрорегионах объемы онлайн-продаж продуктов выросли в разы, тогда как в Москве и Петербурге прирост составил лишь 30%.

Наблюдается смена предпочтений покупателей в пользу экспресс-доставки до двух часов вместо оптовых онлайн-закупок впрок. Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка — по итогам 2024 года он может достичь 1,45 трлн рублей, а его доля в общем объеме розничных продаж превысить 10%.