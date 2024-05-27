В России разработают кодекс для защиты граждан в информационной среде

Составление документа может занять несколько лет.

В России разработают кодекс для защиты граждан в информационной среде. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманова.

По его словам, составление так называемого Цифрового кодекса может занять много лет, но изменения в отдельные законы для безопасности людей надо вносить уже сейчас.

«Проект Цифрового кодекса — это штука, которая выросла из нашей концепции защиты прав граждан в цифровой среде, которую мы писали по поручению президента. Там некоторое движение идет, кодекс написать непросто, это на много лет. Сейчас, может быть, все-таки будут вноситься какие-то поправки в существующие законы, потом все это будет сводиться в кодекс», — сказал Ашманов.

Он добавил, что существуют трудности с принятием поправок в закон об уголовной ответственности за незаконный оборот персональных данных.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев ранее сообщал, что такой документ мог бы регулировать применение искусственного интеллекта, вопросы защиты прав и свобод личности в информационном пространстве, оборот персональных данных, в том числе биометрических, информационную безопасность общества и государства, деятельность СМИ, блогеров и телеграм-каналов в информационном пространстве.