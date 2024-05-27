В работе приложения «СДЭК» произошел масштабный сбой

В компании заявляют, что «по техническим причинам временно приостановили обработку посылок».

В работе приложения «СДЭК» произошел масштабный сбой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сбой случился еще 26 мая и коснулся почти всех систем. Сайт «СДЭКа» не работает, доступ в личный кабинет закрыт, сотрудники не могут выдать посылки в пунктах выдачи заказов.

Причина сбоя пока неизвестна. В компании заявляют, что «по техническим причинам временно приостановили обработку посылок».