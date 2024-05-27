В Подмосковье пьяный мужчина размахивал ножом на детской площадке

В Подмосковье пьяный мужчина размахивал ножом на детской площадке. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в Telegram-канале «SHOT».

По словам жителей дома на улице Интернациональной в Ногинске, их 53-летний сосед регулярно шлёт в общий чат фото своего оружейного арсенала, разгуливает с ножом и травматическим пистолетом по улицам и пьяным катается по двору на «Ладе». Мужчина указывает на связи в правоохранительных органах.

Люди неоднократно вызывали полицейских, но, по словам местных, всё ограничивалось только административными протоколами. За езду в пьяном виде дебошира лишили прав. Но он по-прежнему по ночам садится в авто и будит жильцов.

После очередного случая злоумышленника увезли в отдел.