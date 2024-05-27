В Пензе 15-летняя девочка утонула в пруду

В Пензе 15-летняя девочка утонула в пруду. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило издание «ПензаИнформ» со ссылкой на местное ГУ МЧС.

Трагедия случилась на водоеме в Кузнецком районе. Погибла школьница 2009 года рождения.

Спасатели обратились к жителям с просьбой не допускать детей к водоемам без присмотра.

«Объясните им, что купаться без взрослых категорически нельзя! Отдыхая у воды, постоянно держите детей в зоне видимости. Думать, что вы услышите крики о помощи, если ребенок начнет тонуть, огромная ошибка. Дети тонут молча», — предупредили в МЧС.