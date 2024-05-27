В Коми мужчина зарезал сотрудницу службы доставки из-за запаха еды в его квартире

В Коми мужчина зарезал сотрудницу службы доставки из-за запаха еды в его квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, нападение произошло в Сыктывкаре. Мужчина с криками ворвался в здание службы доставки азиатской кухни и устроил конфликт с сотрудниками из-за запаха еды в его квартире.

В какой-то момент мужчина выхватил нож у женщины, которая готовила еду, и несколько раз ударил ее в спину и живот.

Пострадавшая погибла в больнице от полученных травм. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.