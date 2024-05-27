В ХМАО мужчина убил товарища, ударив коленом по голове

В ХМАО мужчина убил товарища, ударив коленом в голову. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на пресс-службу окружного Следкома.

Инцидент произошел у подъезда дома на проспекте Ленина в Сургуте.

Уточняется, что пьяный подсудимый во время ссоры со знакомым ударил его коленом по голове. От полученной травмы через непродолжительное время мужчина умер.

Югорчанина приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.