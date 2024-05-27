В Херсонской области во время обстрела женщина умерла из-за сердечного приступа

ВСУ нанесли удар по зданию Соцфонда в Нижних Серогозах.

В Херсонской области во время обстрела ВСУ соцфонда женщина умерла из-за сердечного приступа. Об этом заявил в Telegram-канале Владимир Сальдо.

«Украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. К сожалению, она умерла», — написал чиновник. Он уточнил, что у погибшей случился сердечный приступ.