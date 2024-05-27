В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии педагогам ссузов

Изменения предлагается внести в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях».

В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии педагогам ссузов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Изменения предлагается внести в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Инициаторы законопроекта объясняют, что с момента утверждения прежних правил увеличился возраст поступающих в колледжи выпускников, что повлекло снижение процентного числа детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в ссузах.

Поэтому педагоги не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение.