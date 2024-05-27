В Госдуме одобрили закон о признании нежелательными любые зарубежные организации

Сейчас признать нежелательной можно только деятельность иностранных неправительственных организаций.

В Госдуме одобрили законопроект о праве признавать нежелательными любые зарубежные организации. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в заключении проекта.

Инициаторы проекта — группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Авторы предложили внести изменения в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

На данный момент признать нежелательной можно только деятельность иностранных неправительственных организаций. Инициаторы законопроекта предлагают разрешить относить к этой категории все организации, в том числе те, где учредителями являются госорганы.

Уточняется, что нововведения не будут распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия, и те, которые входят в структуру органов госвласти другой страны.

Также предлагается ввести ответственность за участие в деятельности нежелательных иностранных и международных организациях. Речь идет о штрафе до 500 тысяч рублей или лишении свободы на срок до четырех лет. За организацию деятельности такой организации могут ввести наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет.