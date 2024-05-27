В Госдуме напомнили дачникам об ответственности за выращивание запрещенных растений

Среди таких растений — ипомея трехцветная.

В Госдуме напомнили дачникам об ответственности за выращивание запрещенных растений. Об этом депутат Госдумы Никита Чаплин заявил РИА Новости.

Депутат также рекомендовал садоводам провести уборку на участке и выкопать запрещенные растения, за выращивание которых дачникам может грозить уголовное наказание. Среди таких растений — ипомея трехцветная.

«Однако, когда на участке обнаруживаются такие растения по ошибке и в малом количестве, ответственности не предусмотрено. Некоторые садоводы ведь и не знают, как выглядит та же ипомея, ее сотни видов. Поэтому выращивание нескольких кустов запрещенных растений не наказывается», — отметил Чаплин.