Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
19°
Втр, 28
22°
Срд, 29
23°
ЦБ USD 89.7 -0.55 25/05
ЦБ EUR 97.1 -0.78 25/05
Нал. USD 80.00 / 100.00 27/05 08:25
Нал. EUR 87.00 / 115.00 27/05 08:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
2 579
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
13 562
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
4 766
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
14 698
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме напомнили дачникам об ответственности за выращивание запрещенных растений
Среди таких растений — ипомея трехцветная.

В Госдуме напомнили дачникам об ответственности за выращивание запрещенных растений. Об этом депутат Госдумы Никита Чаплин заявил РИА Новости.

Депутат также рекомендовал садоводам провести уборку на участке и выкопать запрещенные растения, за выращивание которых дачникам может грозить уголовное наказание. Среди таких растений — ипомея трехцветная.

«Однако, когда на участке обнаруживаются такие растения по ошибке и в малом количестве, ответственности не предусмотрено. Некоторые садоводы ведь и не знают, как выглядит та же ипомея, ее сотни видов. Поэтому выращивание нескольких кустов запрещенных растений не наказывается», — отметил Чаплин.