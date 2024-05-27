В екатеринбургском ТЦ нашли школьницу, отравившуюся алкоголем

В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу нашли без сознания после отравления алкоголем. Об этом сообщило издание URA.ru.

«Днем 25 мая восьмиклассница отпросилась у мамы и отправилась в торговый центр „Мега“ прогуляться по магазинам. А вечером родителям позвонила полиция и сообщила, что девочка попала в больницу с алкогольным отравлением. Школьница была без сознания, ее нашли на территории ТЦ», — объяснил собеседник агентства.

Уточняется, что ребенок воспитывается в благополучной семье, и раньше не была замечена в употреблении алкоголя или наркотиков. Ее не смогли опросить из-за ее тяжелого состояния. Девочка оказалась в психиатрической больнице. Там ее состояние отказались комментировать, сославшись на медицинскую тайну.