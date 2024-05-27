В ДТП с мотоциклом в Шацке пострадали мужчина и 15-летний подросток

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП с мотоциклом в Шацке пострадали мужчина и 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 25 мая, на улице Октябрьской в Шацке. 37-летний местный житель, управляя мотоциклом «Иж Юпитер», съехал в кювет и перевернулся.

В результате пострадали водитель и его 15-летний пассажир. Им потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.