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В Челябинске молодые люди избили и расстреляли наемников ЧВК «Вагнер»

В Челябинске молодые люди избили и расстреляли наемников ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает 74.ru.

Сначала ссора завязалась между двумя мужчинами, но после к ней подключился отец женщины из-за которой произошел конфликт.

Мужчина взял с собой своих сослуживцев — бойцов «ЧВК Вагнера», воевавших в Украине. Один из молодых людей позвал своих знакомых, которые приехали на место толпой с травматическим оружием.

На кадрах видно, что сначала вагнеровцы уложили нескольких человек на асфальт, а затем приехавшие на подкрепление мужчины расстреляли наемников. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские задержали троих молодых людей, один из которых несовершеннолетний.

Видео с места можно посмотреть по ссылке.