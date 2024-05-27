В Челябинске молодые люди избили и расстреляли наемников ЧВК «Вагнер»

В Челябинске молодые люди избили и расстреляли наемников ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает 74.ru.

Сначала ссора завязалась между двумя мужчинами, но после к ней подключился отец женщины из-за которой произошел конфликт.

Мужчина взял с собой своих сослуживцев — бойцов «ЧВК Вагнера», воевавших в Украине. Один из молодых людей позвал своих знакомых, которые приехали на место толпой с травматическим оружием.

На кадрах видно, что сначала вагнеровцы уложили нескольких человек на асфальт, а затем приехавшие на подкрепление мужчины расстреляли наемников. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские задержали троих молодых людей, один из которых несовершеннолетний.