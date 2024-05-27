В центре Москвы водитель сбил двух мальчиков на самокате

В центре Москвы в ДТП пострадали двое детей. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла в района дома № 10 на Пресненской набережной.

По предварительной информации, водитель Mercedes наехал на двух мальчиков. Они пересекали дорогу по регулируемому переходу на «красный» и на электросамокате.

«В результате дорожной аварии пострадали оба ребенка 2010 и 2012 года рождения», — отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.