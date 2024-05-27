Установлена личность пострадавшего мотоциклиста в ДТП в Рязанской области

Авария произошла в воскресенье, 26 мая, на выезде из села Поляны.

Установлена личность пострадавшего мотоциклиста в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщил телеканал ТКР.

Авария произошла в воскресенье, 26 мая, примерно в 16:31, на 505 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации Госавтоинспекции, 26-летний житель Рыбновского района на мотоцикле «Сузуки» столкнулся с легковушкой под управлением 60-летнего жителя Рязанского района .

Водитель мотоцикла пострадал. Его госпитализировали.

Напомним, ДТП произошло на выезде из села Поляны. Очевидцы публиковали фото с места происшествия.