Токарь ГРПЗ стал серебряным призером регионального этапа конкурса профмастерства в Рязани

Работник Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) занял второе место на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Токарь 6-го разряда инструментального цеха Виктор Черкашин представил ГРПЗ на региональном этапе конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь» и занял второе место среди восьми участников.

Первый этап конкурса представлял собой теоретический блок. Участники сдавали профессиональные тесты в письменной форме. Вторая часть заключалась в выполнении практического задания. За 180 минут конкурсантам необходимо было изготовить деталь по чертежу.

В состязаниях, которые прошли на базе Рязанского политехнического колледжа, приняли участие шесть ведущих предприятий Рязани.

«Сотрудники нашего предприятия неоднократно представляли ГРПЗ на конкурсах профмастерства, занимая почетные места. И вот еще одна заслуженная награда в копилке завода. Поздравляем Виктора Черкашина с достойным результатом и гордимся тем, что на ГРПЗ трудятся такие высококвалифицированные специалисты с неподдельной любовью к выбранной профессии, умноженной на постоянное самосовершенствование и добросовестность», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» организован Министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области. Его цели — повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии.