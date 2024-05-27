Times: полковники из охраны президента Украины готовили покушение на Буданова*

*включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

Задержанные полковники Управления государственной охраны Украины готовили покушение на главу ГУР МО Кирилла Буданова*. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник.

В статье указано, что в одном из подвалов в Киеве якобы организовали центр управления беспилотниками. Оператор должен был сообщить координаты автоколонны с черной Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом.

*включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов