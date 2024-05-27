Студенты РГАТУ поучаствовали в Фестивале ГТО

Студенты РГАТУ имени Костычева поучаствовали в первом региональном Фестивале ГТО. Мероприятие проходило с 22 апреля по 18 мая и было посвящено десятилетию возрождения движения «Готов к труду и обороне».

В программу Фестиваля вошли открытые тренировки, зоны творческих активностей, массовые забеги, экстрим фристайл, встречи с чемпионами, мобильный пункт приема нормативов ГТО, гастрономический фестиваль, интерактивные зоны и мастер-классы.

РГАТУ на празднике представляли 120 спортсменов и спортивных волонтеров из числа студентов среднего профессионального и высшего образования.

Ключевым мероприятием спортивного праздника стала «Гонка ГТО», проходившая в по трем этапам: «Корпоративный ГТО», «Молодежный ГТО» и «Семейный ГТО». Команда Рязанского агроуниверситета в составе Кожанова Тимофея, Антонец Максима, Дору Ольги и Толмачевой Вероники соревновалась в этапе «Молодежный ГТО».

Фестиваль завершился концертом, в котором приняли участие региональные творческие коллективы. Хедлайнером стала группа DaBro.