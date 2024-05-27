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Столтенберг заявил о праве Украины на удары по России
Об этом генсек НАТО сказал во время выступления Парламентской ассамблеи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оружие, переданное альянсом Украине, становится украинским. Поэтому Киев может использовать его для ударов по территории России, заявил чиновник во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, а их. Значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам», — приводит слова Столтенберга сайт НАТО. При этом он выступил против использования сил альянса на Украине, поскольку тогда сдерживать НАТО будет сложно.