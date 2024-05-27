Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей

Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей. Об этом сообщает пресс-служба ФГБОУ ВО РГАТУ.

В период с 5 по 12 июня с 18:00 до 06:00 на территории опытной агротехнологической станции в поселке учхоза «Стенькино» будет проводиться фунгицидная и гербицидная обработка посевов ячменя и озимой пшеницы вблизи населенных пунктов: поселок Стенькино, поселок Высокое.

Обработку проведут препаратами Пришанс (КЭ-0,5 л./га), Пропишанс Супер (КЭ-0,5 л/га).

Специалисты Рязанского агротехнологического университета рассказали, что препараты Пришанс, Пропишанс относятся к третьему классу опасности (малоопасные). Во время обработки пограничная зона для пчел составит 4-5 километров, а ограничение лета пчел — 24 часа.

Отмечается, что сроки обработки могут быть изменены в связи с погодными условиями.