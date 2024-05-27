Рязанская Госавтоинспекция ищет свидетелей наезда на велосипедиста

Авария произошла 7 сентября 2023 года в 17:25 на 503 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

УМВД по Рязанской области ищет свидетелей наезда на велосипедиста. Об этом сообщило региональное ведомство.

Авария произошла 7 сентября 2023 года в 17:25 на 503 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». Предварительно, 34-летняя рязанка на Mitsubishi Outlander сбила 59-летнего мужчину на велосипеде.

В результате мужчину доставили в медучреждение с травмами.

«Если вы стали очевидцем указанного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в отдел Nº4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08», — указано в публикации.