Рязанцы засняли странное строение на крыше многоэтажки

Необычную пристройку заметили на улице Ленинского Комсомола

Рязанцы засняли странное строение на крыше многоэтажки. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило издание «Рязанские Новости» со ссылкой на читательницу.

По адресу Ленинского комсомола 101 на крыше 15-ти этажки появился небольшой дом.

«Я живу рядом, часто гуляю там с собаками. Люблю рассматривать дома. Сегодня я обратила внимание на странный красный дом», — написала автор.

Фото: сетевое издание «Рязанские Новости»