Рязанцы рассказали, что рабочие стройки в поселке Мехзавода сливают в реку бетон

По словам местных жителей, рабочие стройки, которая проводится на старом футбольном поле в поселке Мехзавода, сливают бетон и сбрасывают мусор в речку Павловку.

Рязанцы рассказали, что рабочие стройки в поселке Мехзавода сливают в реку бетон и мусор. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань».

По словам местных жителей, рабочие стройки, которая проводится на старом футбольном поле в поселке Мехзавода, сливают бетон и сбрасывают мусор в речку Павловку.

«Вверх по течению вода прозрачная, начиная от стройки нового бассейна — одна муть. Вывели две трубы в речку… В дачи качают воду для полива, все в белом налете. Сколько еще нас будут травить? Кто за это будет отвечать?» — поинтересовался рязанец.