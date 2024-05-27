Рязанца осудили за покушение на убийство и ношение оружия

Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Рязанца осудили за покушение на убийство и ношение оружия. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Установлено, что летом 2022 года в центре Рязани осужденный 1976 года рождения выстрелил в мужчину из самостоятельно переделанного пистолета «ПМ». Попадание пришлось на бедро потерпевшего. После этого злоумышленник еще несколько раз нажал на спусковой крючок, целясь в голову жертвы, но произошли осечки. Стрелок скрылся с места преступления и выбросил оружие в водоем.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь.

Рязанца признали виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.