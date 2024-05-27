Россиянам рассказали о самых доступных в обслуживании китайских автомобилях
Отмечается, что в список в 2024 году попали кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.
Россиянам рассказали о самых доступных в обслуживании китайских автомобилях. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что в список в 2024 году попали кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.
Техобслуживание этих автомобилей обходится в 33,5 тысячи рублей, 40 и 45 соответственно.
Автозапчасти на китайские машины остаются доступными, нежели чем на европейские, японские и корейские.