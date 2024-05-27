Просандеев: в России у большинства аттракционов превышен срок службы

Предельно допустимое время для использования карусели — 10 лет.

В России у большинства аттракционов превышен срок службы. Об этом сообщил президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений «Сапир» Алексей Просандеев. Его слова привела Газета.Ru.

По словам собеседника издания, в основном время эксплуатации каруселей составляет 10 лет и многие уже превысили этот лимит. Замена оборудования обойдется владельцам в десятки миллионов рублей.

«На самом деле это не так страшно, чаще всего речь идет о небольшой переработке. Более того, для них есть все детали, и при надлежащем обслуживании они могут проработать до 50 лет», — объяснил эксперт.

Сильно превысили срок службы лишь советские аттракционы. Постепенно их выводят из эксплуатации, но в некоторых регионах они продолжают работать, так как купить новые организаторы не в состоянии.