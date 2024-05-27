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Правительство России поддержало введение штрафов за опасное вождение
Штраф при первичном нарушении составит от трех до пяти тысяч рублей, а за повторное — лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Правительство России поддержало введение штрафов за опасное вождение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Штраф при первичном нарушении составит от трех до пяти тысяч рублей, а за повторное — лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

В документе правительства отмечается, что реализация закона не должна предполагать увеличение штата ГИБДД и выделение дополнительное финансирование.