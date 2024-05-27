На 56-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за незаконную прописку мигранта

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

На 56-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за незаконную прописку мигранта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что наряд ППС в Рязани остановил гражданина одной из стран Средней Азии. Во время проверки документов полицейские усомнились в законности пребывания в стране 34-летнего мужчины и доставили его в отдел полиции.

Оказалось, что мигрант зарегистрирован в квартире дома на улице Белякова, но фактически проживает в съемной квартире в другом месте.

Установлено, что 56-летняя хозяйка квартиры незаконно зарегистрировала иностранца.

Возбуждено уголовное дело.