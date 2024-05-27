Малков подарил несколько сотен любимых книг в библиотеки

Об этом глава региона рассказал в Telegram-канале.

Губернатор Рязанской области Павел Малков передал несколько сотен любимых книг в «Улетную» библиотеку. Об этом глава региона рассказал в Telegram-канале.

Пост чиновник опубликовал в понедельник, 27 мая — в этот день отмечается Всероссийский день библиотек.

«Я передал несколько сотен книг из домашней библиотеки, а еще специально приобрел два комплекта из более чем ста любимых книг. Один комплект передал „Улетной“ библиотеке в Рязани. Второй — в херсонский поселок Чаплынку, который помогают восстанавливать рязанские строители», — написал глава региона.

Ранее Малков признавался, что в числе его любимых писателей — братья Аркадий и Борис Стругацкие. Судя по прикрепленному видео, их книги губернатор также передал библиотеке.

Глава региона уточнил, что в Рязанской области действуют более 600 библиотек. Их постепенно обновляют и улучшают по нацпроекту «Культура», отметил Малков. «Также каждый желающий может помочь и передать любимые книги ближайшей библиотеке», — написал губернатор.