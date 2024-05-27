Команда «Прайм-стоматологии» приняла участие в благотворительном забеге в Лесопарке

В воскресенье, 26 мая, в рязанском Лесопарке состоялся пробег «Спорт во благо». Смыслом мероприятия был сбор средств на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья, а также изменение отношения общества к людям с инвалидностью.

В воскресенье, 26 мая, в рязанском Лесопарке состоялся пробег «Спорт во благо». Смыслом мероприятия был сбор средств на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья, а также изменение отношения общества к людям с инвалидностью.

В забеге приняла участие команда клиник «Прайм-стоматология». Отмечается, что команда докторов ежегодно принимает участие в этом мероприятии. В этом году медики завоевали на соревновании серебро.

Отметим, что помимо забега, клиника участвует в других благотворительных акциях: помогает детским домам, школам-интернатам и дому малютки, заботится о ветеранах и инвалидах, восстанавливает православные храмы, активно сотрудничает с благотворительными фондами.⠀

Также при сотрудничестве региональной ВОРДИ («Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов») клиника разработала внутренний благотворительный проект. В «Прайм-стоматологии» бесплатно лечат детей с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом и седацией. За 5 лет этой программы клиника помогла уже более чем 300 детям с ограниченными возможностями.