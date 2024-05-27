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Advance: США склонят Зеленского к переговорам, если ВС РФ выйдут к Харькову
Ранее ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

США склонят Зеленского к переговорам, если ВС РФ выйдут к Харькову. Об этом издание Advance.

Отмечается, что если ВС РФ смогут выйти к Харькову, США подтолкнет Зеленского к переговорам с Москвой или сделает так, что в Киеве окажется другая власть.

По мнению авторов материала, чем дольше будет идти конфликт на Украине без продвижения мирного процесса, тем больших территорий лишится страна.

Ранее ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области.