Жители 20 населенных пунктов в Рязанской области останутся без газа 3 июня
Ресурса не будет из-за ремонтных работ на ГРС.
Жители 20 населенных пунктов в Рязанской области останутся без газа 3 июня. Об этом сообщается на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань».
3 июня с 09:00 до 17:00 часов газа не будет в следующих населенных пунктах:
- поселок Агрокультура,
- деревня Александровка,
- поселок Александровские выселки,
- село Воршево,
- поселок Выдерга,
- село Екатериновка,
- поселок Свободо — Заводской,
- село Строевское,
- поселок Тырница,
- cело Большая Екатериновка,
- село Караулово,
- поселок Новая Деревня,
- деревня Петровка,
- село Карабухино,
- село Макеево,
- село Романовы Дарки,
- деревня Сомово,
- поселок Воропаевка,
- село Глебово,
- село Путятино.
Ресурса не будет из-за ремонтных работ на ГРС.