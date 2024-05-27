Жители 20 населенных пунктов в Рязанской области останутся без газа 3 июня

Ресурса не будет из-за ремонтных работ на ГРС.

Жители 20 населенных пунктов в Рязанской области останутся без газа 3 июня. Об этом сообщается на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань».

3 июня с 09:00 до 17:00 часов газа не будет в следующих населенных пунктах:

поселок Агрокультура,

деревня Александровка,

поселок Александровские выселки,

село Воршево,

поселок Выдерга,

село Екатериновка,

поселок Свободо — Заводской,

село Строевское,

поселок Тырница,

cело Большая Екатериновка,

село Караулово,

поселок Новая Деревня,

деревня Петровка,

село Карабухино,

село Макеево,

село Романовы Дарки,

деревня Сомово,

поселок Воропаевка,

село Глебово,

село Путятино.

Ресурса не будет из-за ремонтных работ на ГРС.